Ist der Gennacher Veteranenverein älter als gedacht?

Nachforschungen im Gemeindearchiv lassen erhebliche Zweifel am Gründungsjahr 1900 aufkommen - Wie es dazu kam

Bisher galt das Jahr 1900 als Gründungsjahr des Soldaten- und Veteranenvereins Gennach, der früher Kriegerverein hieß. Der Grund für diese Annahme ist die älteste vorhandene Vereinssatzung vom 14. Januar 1900 und das seit diesem Zeitpunkt geführte Protokollbuch.

Der Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle wies in der Generalversammlung des Vereins in der Gennacher Dorfstube darauf hin, dass der Verein schon viel früher entstanden sein müsse. Als Beleg dafür zeigte er ein historisches Foto von Mitgliedern des Veteranenvereins vor der Gastwirtschaft Zum grünen Baum vor, welches wahrscheinlich im Jahre 1898 entstanden ist. Der verstorbene Gennacher Heimatforscher Anton Reiß vermerkte dazu: Es zeige die Mitglieder des Soldaten- und Veteranenvereins Gennach anlässlich des 25-jährigen Gründungsjubiläums. Auf dem Bild sind sechs Kriegsteilnehmer mit der runden Erinnerungsmedaille von 1870/1871 zu erkennen.

Veteranenverein Gennach vermutlich 1870/1871 gegründet

Nach dem Verkündigungsbuch waren es 15 Gennacher Kriegsteilnehmer. „Es spricht also alles dafür, dass der Verein kurz nach dem Krieg in Frankreich von 1870/1871 gegründet wurde. Dies stimmt auch mit den Gründungen der Kriegervereine in Langerringen und Schwabmühlhausen überein“, sagte Hämmerle. In dieser Zeit wurden die meisten Veteranenvereine in Bayern gegründet, eine Gründung um 1900 passe laut Hämmerle überhaupt nicht in diese Zeit. Er forderte den Vorstand um Herbert Fischer auf, das Gründungsjahr neu festzulegen. Schließlich stünde ja dann das 150-jährige Jubiläum an.

Bei der Generalversammlung beschlossen die Mitglieder einstimmig eine Beitragserhöhung von fünf auf sieben Euro pro Jahr schon ab 2023. Außerdem wurden folgende Kameraden für Mitgliedsjubiläen geehrt. Wilhelm Dimter für 50 Jahre, Magnus Natterer, Werner Natterer, Markus Müller, Herbert Hämmerle, Leander Weimer, Alfons Gleich und Raimund Bruche für je 25 Jahre. Der Verein hat aktuell 94 Mitglieder und konnte fünf Neuzugänge aufnehmen. Aufgrund von Sterbefällen und einem Ausschluss wegen fehlendem Beitrag reduzierte sich der Mitgliederstand um sechs Personen. Am 9. September ist ein gemeinsamer Ausflug mit den Kameraden aus Langerringen nach Ingolstadt mit einer Führung durch das Bayerische Armeemuseum geplant.