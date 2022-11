Die Krise unterm Christbaum

"Der Christbaum ist kein Luxus-, sondern ein Kulturgut", sagt der Vorsitzende des Vereins der bayerischen Christbaumanbauer. Tradition haben Diskussionen unterm Christbaum.

Die Frage, ob der Christbaum heuer wegen steigender Kosten und aus Umweltschutzgründen in der Krise steckt, ist nicht ganz korrekt gestellt. Denn die Krise gibt es schon lange. Sie findet alle Jahre wieder statt. Nämlich unterm Baum.

Es fängt schon bei der Auswahl des Christbaums an. Soll es eine Nordmanntanne oder Blaufichte sein? Wie teuer darf sie sein? Eher groß oder klein? Buschig oder dürr? Über Geschmack lässt sich streiten. Deshalb kommt es unter Partnern zu den ersten Auseinandersetzungen. Die setzen sich daheim fort. Dann geht es nämlich um die Frage, wo und wie der Baum am besten gelagert wird. In der Garage im Dunkeln? Auf der Terrasse oder auf dem Balkon vielleicht? Muss der Stumpf in einen Kübel mit Wasser oder reicht es, ihn mit einem Lumpen zu umwickeln? Hat der Baum die Tage bis Heiligabend überlebt, ist noch lange nicht stille Nacht.

Wie soll er geschmückt werden? Die Frage löst in Familien Diskussionen aus. Foto: Nicole Schneider, Stadt Leipheim (Archivbild)

Weiteres Konfliktpotenzial stellt der neue Christbaumständer dar. Der funktioniert nämlich meistens nicht. Ein Stück vom Stumpf muss weg. Irgendwann steht der Baum gerade. Alle sind genervt und dann ist es auch schon völlig egal, ob er mit LED-Lichtern, Lametta oder Plastikkugeln geschmückt wird. Schön ist er trotzdem. Die alljährliche Christbaum-Krise gehört einfach dazu.

