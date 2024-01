Der Bürgermeister von Graben blickt positiv in die Zukunft

Andreas Scharf macht beim Neujahrsempfang Mut und erklärt, warum es den Bürgern trotz aller Krisen gut geht.

Krisenmodus ist das Wort des Jahres 2023. Auf dieses Wort bezog sich Grabens Bürgermeister Andreas Scharf beim Neujahrsempfang der Gemeinde. Aber er hält es für das falsche Wort des Jahres. "Die Zeiten waren immer schon unsicher und sie werden es immer bleiben. Es ging schon immer um Rohstoffe und die Politiker haben immer das Blaue vom Himmel versprochen. Deutschland ist nach wie vor eines der sichersten Länder, die Menschen leben in Frieden und Wohlstand und sind sozial abgesichert. Wir haben das Potenzial, unsere Gesellschaft an die neuen Herausforderungen anzupassen. Kurzum: wir haben genügend Gründe, positiv in die Zukunft zu blicken", machte er Mut.

Scharf begrüßte die Neubürger in der Gemeinde. Pfarrer Thomas Demel hielt eine Ansprache und die Guitarmens sorgten auf der Veranstaltung für musikalische Unterhaltung.

Ganz besondere Ehrengäste durften in Graben auf die Bühne

Mit ganz besonderen Ehrengästen führte Scharf Interviews auf der Bühne. Darunter die neun Jahre alte Chiara Schießler. Sie ist aktive Schwimmerin im Verein VFL Kaufering. Im Jahr 2023 erhielt sie 57 Medaillen in Gold, Silber und Bronze. Im Juli 2023 gewann sie oberbayerische Jahrgangsmeisterschaft in Rosenheim und wurde für den oberbayerischen Bezirkskader nominiert. Das waren nur einige ihrer Erfolge.

Zum Gespräch auf die Bühne wurden auch die neuen Dirigenten Sandra Mezger und Philipp Hammer geladen. Im Jahr 2019 hörte der langjährige Dirigent Ewald Brückner auf. Dirigenten für Blasmusik zu finden ist schwierig. Michaela Knie übernahm die kommissarische Leitung. Im Jahr 2023 präsentierte der Musikverein dann zwei junge Leute: eine Dirigentin und einen Dirigenten, ein Duo aus den eigenen Reihen. "Das ist sicher einmalig in Bayern", sagte Scharf.

Georg Hengge wurde von Scharf ebenfalls interviewt. Hengge sitzt seit Jahrzehnten im Gemeinderat. Zunächst von 1978 bis 1990 in Untermeitingen, seit 2002 in Graben. Er war Zwölf Jahre Konrektor der Grundschule in Graben und die Geschichte des Lechfelds ist sein Steckenpferd. So lieferte Hengge die Idee zu den Römerköpfen am Via Claudia-Radweg und die Idee zum Modell Lagerlechfeld (Lazarett, Zick-Zack-Weg).

Besonders hob Scharf den Ehrenbürger und Altbürgermeister Hans Winkler hervor, der vergangenen August gestorben ist. "Er hat für Vieles, was wir heute genießen dürfen, mit seinem Gemeinderat den Grundstein gelegt." (AZ)