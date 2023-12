Graben

vor 44 Min.

Die Grabener interessieren sich für die Baugebiete

Plus Nur wenige Bürgerfragen und kaum Kritik kommt aus den Teilnehmern der aktuellen Bürgerversammlung im Bürgerhaus. Die Themen Bauplätze, Energieversorgung und Verkehrsfragen dominieren die Veranstaltung.

Von Uwe Bolten Artikel anhören Shape

Die Bürger der Fuggergemeinde Graben schienen zufrieden mit der Verwaltung als auch den Vorgängen in ihrer Kommune zu sein. Bürgermeister Andreas Scharf musste auf der jüngsten Bürgerversammlung nur auf fünf Fragen antworten, nachdem er seinen Bericht über die Vorgänge seit der letzten Versammlung im April 2022 beendet hatte. Die Schwerpunkte in seine Ausführungen lagen in der Ausweisung der neuen Bauplätze hinter der Grundschule in der Verlängerung der Maria-Poyntz-Straße sowie westlich des Edeka-Marktes an der Lechfelder Straße. Die Auswertung der Bewerbungen werde zeitnah ab Anfang Dezember beginnen, aufgrund der Menge der Bewerber ist eine Auslosung der Plätze wahrscheinlich, informierte er.

Solaranlagen produzieren mehr Strom als Graben benötigt

Gemeinderat Stephan Krohns vom Energieteam berichtete im Auftrag der Gemeinde den Anwesenden über die erfolgreichen kommunalen Bemühungen im Umgang mit Energie. „Die Bemühungen in diesem Themenbereich führten nach knapp drei Jahren zur Verleihung des European Energy Awards. Weiterhin produzieren wir in Graben aus allen Solaranlagen mit 450.000 kW/h rund 100.000 kW/h mehr, als wir für kommunale Einrichtungen wie Immobilien oder Beleuchtungen verbrauchen“, fasste Andreas Scharf für die aktuell 4048 Bewohner zählende Kommune nicht ohne Stolz zusammen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen