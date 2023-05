Einbruch in ein Musikhaus

In das Musikhaus Alte Schule ist ein Unbekannter in Graben eingebrochen.

Im Zeitraum von Freitagnachmittag, 26. Mai, bis Montagvormittag, 29. Mai, wurde in das Musikhaus in der Alten Schule in der Kirchbergstraße in Graben eingebrochen. Ein unbekannter Täter drang über ein Fenster in die Probenräume ein und durchsuchte diese nach Beute. Nach ersten Erkenntnissen wurde er dabei allerdings nicht fündig. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)