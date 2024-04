Fahrerflucht in Graben: Polizei sucht nach Zeugen

Bei einer Fahrerflucht in Graben entsteht ein hoher Sachschaden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein Kleintransporter der Marke Mercedes wurde am Dienstag in der Lechfelder Straße in Graben angefahren. Das Auto stand in der Zeit von 8 bis 10.30 Uhr im Bereich einer Baustelle geparkt und wurde am Fahrzeugheck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)