Feuerwehr-Fortbildung nur für Frauen

Frauen aus dem Lechfeld und Schwabmünchen sind am Samstag unter sich. Zuschauer sind willkommen.

Eine besondere Fortbildung bietet die Feuerwehr Graben am Samstag an: Denn teilnehmen dürfen nur Frauen.

Die Feuerwehrfrauen aus Graben, Klosterlechfeld, Untermeitingen und Schwabmünchen sollen die Chance erhalten, bei der Fortbildung ganz unter sich zu sein und auch den ein oder anderen Kontakt zu knüpfen. Erwartet werden ungefähr 23 Teilnehmerinnen. Das Thema der Ausbildung ist die technische Hilfeleistung. Sie macht mittlerweile einen Großteil der Arbeit der Feuerwehr aus, weiß Kommandant Andreas Rudel aus Graben. „Von der Katze auf dem Baum bis zum Verkehrsunfall.“ Brände, vor allem größere, seien nur noch selten. Hinter der Idee für eine rein weibliche Veranstaltung steckt die Beobachtung, dass viele Feuerwehrfrauen bei Fortbildungen mehr profitieren, wenn sie unter sich sind.

Mehr Frauen sollen zur Feuerwehr

Spezifische Fortbildungsangebote, wie das in Graben, werden auch vom Bundesnetzwerk für Feuerwehrfrauen angeboten, um die immer noch geringe Anzahl der Frauen in diesem Feld zu stärken. In Graben sind es momentan 22 freiwillige Feuerwehrfrauen. Bundesweit waren es 2020 laut dem deutschen Feuerwehrverband knapp über 105.400, was nur 10,5 Prozent aller Engagierten entspricht. Bei der Berufsfeuerwehr sind die Frauen sogar in noch deutlich größerer Minderheit. Doch es gibt Hoffnung. In den vergangenen 15 Jahren hat sich eine deutliche Zunahme des Frauenanteils abgezeichnet.

Bei der Übung in Graben darf übrigens jeder zuschauen: Auch Männer sind ab etwa 14 Uhr auf dem Hof der Feuerwehr willkommen.

