Feuerwehr wird geländegängig: Das neue Fahrzeug hat einen Allradantrieb

Auf der Dienstversammlung der Feuerwehr Graben stehen eine veränderte Einsatzlage und Personalien im Vordergrund. Ein neuer Vorsitzender leitet den Verein.

Auf insgesamt 27 Einsätze im Jahr 2022 blickte Feuerwehrkommandant Andreas Rudel in seinem Jahresbericht anlässlich der diesjährigen Dienstversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Graben zurück. "Die klassischen Einsätze einer Feuerwehr zur Brandbekämpfung haben deutlich abgenommen. Neben vier Brandeinsätzen bilden die 19 technischen Hilfeleistungen den Löwenanteil. Erfreulich war, dass die drei Fehlalarme rein technischer Natur waren, mutwillige Täuschungen blieben aus", berichtete er von den 339 geleisteten Einsatzstunden. Man habe sich bei den Neuanschaffungen schon auf die veränderte Situation eingestellt und neben einer neuen Rettungssäge, einem Schleiftragekorb und einem Akku-Beleuchtungssatz darauf eingestellt; eine Ausstattung für Vegetationsbrand entspräche den Herausforderungen des zu betreuenden Gebietes in Zeiten des Klimawandels. Mit insgesamt 17 Übungen habe sich die Wehr aus- und fortgebildet.

Neues Löschfahrzeug mit Allradantrieb

Viele Gedanken sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden seien in die anstehende Neubeschaffung eines Fahrzeugs geflossen, bevor man sich auf ein mittleres Löschfahrzeug (MLF) festlegte. Die Besonderheit: Das Fahrzeug verfüge über einen geländegängigen Allradantrieb, berichtete Rudel weiter. "Wir verfügen im Lechfeld über keine geländegängigen Fahrzeuge. Bei Einsätzen in der Vergangenheit kamen unsere normalen Einsatzfahrzeuge an ihre Grenzen. Dort, wo ein Landwirt ohne Probleme mit seinem Traktor durchkommt, hatten wir, auch aufgrund des Gewichts der Fahrzeuge und der Bereifung, unsere Probleme", erläuterte er die Beweggründe. Eine konkrete Herstellerentscheidung sei jedoch noch nicht getroffen, schloss der Kommandant seinen Bericht.

Eingerahmt von Feuerwehrkommandant Andreas Rudel und Bürgermeister Andreas Scharf (links) sowie vom scheidenden Vorsitzenden des Feuerwehrvereins, Thomas Fischer (links), präsentieren sich die anwesenden Jubilare der versammelten Feuerwehrgemeinschaft. Foto: Uwe Bolten

Bedingt durch den Rücktritt des Feuerwehrverein-Vorsitzenden Klaus Brugmoser im November 2021 standen nun Neuwahlen auf der Tagesordnung. Der kommissarische Vorsitzende Thomas Fischer stand für dieses Amt nicht zur Verfügung. Der neue Vorsitzende ist Jan Köster. Felix Biedermann wurde stellvertretender Vorsitzender. Anton Brugmoser (Kassenwart), Sophia Brugmoser (Schriftführerin), Fabian Lange und Adolf Holl (Kassenprüfer) wurden ebenfalls ins Vorstandsteam gewählt, das sich deutlich verjüngte. Als Beisitzer stehen Lukas Brugmoser, Jakob Fischer, Lorenz Hammer und Alexander Wichmann dem Vorstandsteam zur Seite.

Zahlreiche Ehrungen standen an

Aufgrund des pandemiebedingten Ausfalls von Dienst- und Generalversammlungen wurden zahlreiche verdiente Personen geehrt.

Für Dienstjahre im aktiven Dienst: Richard Konderla (20), Barbara Wiedemann (25) Wolfgang Reiß (30), Anton Hagg, Reiner Echter, Anton Brugmoser Alfred Gsöll (alle 40 Jahre).

Für langjährige Mitgliedschaft im Feuerwehrverein wurden geehrt:

25 Jahre: Volkmar Angerer, Meinrad Brugmoser, Roland Geldhauser, Michael Hager, Markus Hofbauer, Florian Karnagel, Carmen Knoller, Peter Koberstein Karl-Heinz Konderla, Andrea Kugelmann, Josef Markus, Barbara Wiedemann

50 Jahre: (und damit Ehrenmitglied): Josef Gerum, Ulrich Gerum sen., Peter Sirch, Edmung Sittere, Claus Wichmann.