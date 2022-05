Gewinnspiel: Für Kinder gibt es Märchen am Lagerfeuer

Für das Märchenzelt an der Bücherei Graben gibt es Karten zu gewinnen. Was vor Ort geboten wird.

Am Feuer sitzen und Märchen hören, so wie früher: Das Märchenzelt für Kinder ab vier Jahren kommt am 21. und 22. Mai nach Graben. Die Redaktion verlost zusammen mit der veranstaltenden Bücherei Graben fünf Mal zwei Karten für dieses besondere Erlebnis.

Rund um das Märchenzelt mit den beiden Erzählern Matthias Fischer und Kerstin Becke gibt es noch weitere Attraktionen. Am Samstag werden von 14.30 bis 17 Uhr Kinderschminken und Bastelaktionen, ein Bücherflohmarkt sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Tags darauf stehen von 11 bis 15 Uhr ebenfalls Kinderschminken und Bastelaktionen auf dem Programm. Geplant ist außerdem ein Auftritt der Tanzküken und der Tanzmäuse des TSV Graben. Dazu gibt es Bratwürstel und Eis.

Buntes Programm im Märchenzelt

Karten für das Veranstaltungswochenende im Rahmen des Kulturfestivals Lech-Wertach gibt es für drei Euro in der der Bücherei Graben und Untermeitingen. Wer Karten für Samstag, 21. Mai, (14.30 Uhr für die Drei- bis Vierjährigen und um 16.30 Uhr ab fünf Jahre) gewinnen will, schickt eine E-Mail mit Stichwort Märchen an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Einsendeschluss ist Dienstag, 17. Mai, 12 Uhr.