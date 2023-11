Graben

vor 32 Min.

Graben weist zwei neue Baugebiete aus

Plus Die Gemeinde Graben veröffentlicht die Lage der neuen Baugebiete. Das Thema Energie war ein weiteres dominantes Thema.

Von Uwe Bolten

Selten war der Andrang von Besuchern bei einer Gemeinderatssitzung so groß. Grund war die öffentliche Bekanntgabe der neuen Baugebiete, welche die Gemeinde Graben bisher noch verdeckt ließ.

„Wir werden zwei neue Baugebiete ausweisen: einmal im Norden zwischen Grundschule und den Bestandsgebäuden an der Peter-Dörfler-Straße und im Süden zwischen den Bestandsgebäuden der Lupinenstraße und der neu entstehenden Hildegard-von-Bingen-Straße“, informierte Bürgermeister Andreas Scharf. Vergeben würden die für Einfamilien- und Doppelhäuser geeigneten Bauplätze nach dem sogenannten Einheimischen-Modell. Dies ermögliche nach EU-Recht einen Quadratmeterpreis von 340 Euro. Der Bodenrichtwert in der Region liege bei 520 Euro. Dazu seien bestimmte Kriterien zu erfüllen, die in ein Punktesystem umgerechnet werden.

