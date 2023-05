Graben

Grabener Feuerwehr feiert drei stimmungsvolle Tage zum 150. Geburtstag

Plus Zum Feuerwehrjubiläum verwandelt die Grabener Wehr eine landwirtschaftliche Halle in einen Festsaal. Hier wird drei Tage lang mit einem bunten Programm gefeiert.

Von Uwe Bolten

150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Graben: Bei diesem Jubiläum konnte der stürmische Ostwind, der über das Lechfeld fegte, die zahlreichen Fahnenabordnungen befreundeter Feuerwehren nicht davon abhalten, mitzufeiern. Sie alle begleiteten die Wehr aus Graben beim Festumzug zur Halle am Flurweg. Die Grabener Familie Hagg stellte die große landwirtschaftliche Halle zur Verfügung, über 130 freiwillige Helfer der Feuerwehr und der örtlichen Vereine haben das Bauwerk schließlich in einen Festort verwandelt, der seinesgleichen suchte. Sie seien dankbar für die Unterstützung, die sie von vielen Seiten erhielten, erklärten Andreas Rudel, Erster Kommandant der Wehr, und Jan Kösters, Vorsitzender des Feuerwehrvereins, nach dem gut besuchten Gottesdienst den Festgästen.

Denn nur so konnten sie die Halle nach halbjähriger Planung in zwei Wochen in ein wahres Schmuckstück zum Feiern verwandeln. Beim Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Thomas Demel und musikalisch begleitet vom Musikverein Graben, stand neben dem Himmelfahrtstag der Dienst der Feuerwehrler im Vordergrund. Im Strahlenkranz der Bühnenbeleuchtung dankte Demel den Aktiven: "Ihr setzt euer Leben ein bei der Hilfe für das Leben anderer. Dafür Gottes Segen bei euren Einsätzen."

