Grabens Kindergärten wechseln den Träger

Ab Juli 2023 übernehmen die Johanniter die Trägerschaft der Kinderbetreuungseinrichtungen. Welche Vorteile das hat.

Zum 1. Juli 2023 werden die beiden Kindergärten Pfiffikus im Altort Graben und Villa Kunterbunt in Lagerlechfeld einschließlich der Kinderkrippe in die Trägerschaft der Johanniter übergeben. "Aus unserer Sicht hat die Übergabe der Trägerschaft den erheblichen Vorteil, dass ab diesem Zeitpunkt erstmals eine pädagogische Leitung zur Verfügung steht, die den Kita-Leitungen und den Teams fachlich zur Seite steht", begründete Bürgermeister Andreas Scharf den vom Gemeinderat Anfang März gebilligten Schritt. Es seien in der Vergangenheit immer wieder Fragen an die Verwaltung herangetragen worden, die nicht so einfach hätten beantwortet werden können. Die Johanniter betrieben schon mehrere Kindergärten und hätten als Träger den Vorteil, dass sie den laufenden Betrieb übernähmen, wogegen andere Träger eine leere Einrichtung übernehmen wollten, so Scharf weiter.

Graben ist Vorbild für Energie- und Klimaschutzpolitik

Sehr erfolgreich gestaltete sich das sogenannte Audit zum European Energy Award. Das ist ein Programm für umsetzungsorientierte Energie- und Klimaschutzpolitik in Städten, Gemeinden und Landkreisen. Die Auditoren gratulierten der Gemeinde danach zum Erreichen des Energy Awards. "Im Abschlussgespräch wurde angemerkt, dass es kaum eine Gemeinde unserer Größenordnung gibt, die so aktiv ist und sich nach so kurzer Zeit zum Audit anmelden kann. Positiv vermerkt wurde auch, dass die Arbeit im Energie-Team und die Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung nicht überall so wertschätzend und zielorientiert ist wie bei uns", berichtete Scharf von der Veranstaltung Mitte März. Besonders lobte er den Einsatz von Gemeinderat Stephan Krohns unter Beifall des Gremiums für sein hohes Engagement im Projekt. Die Auszeichnung wird voraussichtlich Ende des Jahres überreicht.

Mehr Ladesäulen für E-Autos

In der Klausurtagung Ende Januar waren sich die gewählten Bürgervertreter einig, zunächst kein Carsharing-Angebot in Graben aufzubauen, sondern abzuwarten, wie die in anderen Lechfeldgemeinden geplanten Fahrzeuge angenommen werden. Einigkeit bestand jedoch, weitere Ladesäulen aufzustellen. "Als nächsten Schritt sollten wir konkrete Standorte für eine Ladeinfrastruktur bestimmen, da diese bei konkreten Angebotsanfragen notwendigerweise benannt werden müssen", so der Bürgermeister.

Tobias Daschner und Zoran Borovnica, Vertreter der deutschlandweit agierenden Firma PraeVita, stellten dem Gemeinderat die Möglichkeit vor, in einem Pilotprojekt Schwimmkurse insbesondere für Kinder mit einem mobilen Pool anbieten zu können. Die transportablen Schwimmbecken würden in handelsübliche Seecontainer einschließlich der Bädertechnik eingebaut und vor Ort transportiert werden. Das Gremium wurde gebeten, sich eine Meinung zum Projekt zu bilden sowie zu prüfen, ob es einen geeigneten Standort gäbe, wo man den Container mit dem mobilen Pool für ein Jahr probeweise aufstellen könne. Die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser müssten von der Gemeinde übernommen werden.

Mitglied der Grünen ist aus der Fraktion ausgetreten

Simone Krah-Falk ist aus der Fraktion von Bündnis90/die Grünen ausgetreten. Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf das Gemeinderatsmandat.

Mit Entscheidungen zu Auftragsvergaben beschloss der Rat unter anderem zahlreiche Pflanzmaßnahmen für Bäume und Sträucher im Gemeindegebiet, die Beseitigung der angeschlagenen Hainbuche an der Angerstraße Ecke Krautgartenweg, 20 neue Tische für die Sporthalle Lagerlechfeld, Fräsarbeiten im alten Lazarettgelände sowie dem jetzt möglichen Ausbau des Seitenstreifens auf der Ostseite der Dornierstraße.