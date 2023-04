In der Landklinik in Graben geht es derb zur Sache

Plus Die Premiere des Schwanks „Die Landklinik“ ist für die Theatergruppe des Musikvereins ein großer Erfolg. Die Schauspieler überzeugen durch ihre Leistung, sogar ein Bauwerk entsteht.

Die Theatergruppe des Musikvereins Graben, die in diesem Jahr auf 35 Jahre Bühnenpräsenz zurückblicken kann, präsentierte „Die Landklinik“, einen Schwank in vier Akten von Marion Stowasser-Fürbringer und sorgte nach über zwei Stunden bei den Gästen für begeisterten Beifall.

Das gesamte Stück basiert auf den Eigenarten von Personal, Ärzten, Patienten und Dorfbewohnern, die während der Umbauarbeiten in der Landklinik aufeinandertreffen. Mehrere Abteilungen müssen auf einer Etage betrieben werden, die Kollisionen von Interessen, Bedürfnissen und Verwechslungen ist vorprogrammiert. Für Biggi Hiebl (Oberschwester Waltrude) ist die Rolle wie auf den Leib geschrieben. Leicht überfordert, mit großem Herz ständig von ihren Gefühlen getrieben, ist sie mit unnachahmlicher Mimik und Gestik die unausgesprochene Regentin der Klinik, die mit nahezu allen anderen in Konflikt gerät. Das Publikum drückt mit der Intensität des Schlussbeifalls ihre besondere Rolle im Stück aus.