Graben

vor 52 Min.

Konzert in Graben: Eine Zeitreise durch die Blues-Geschichte

Die Two-Rock Band verspricht am Samstagabend in Graben ein qualitätiv erstklassiges Erlebnis. Das Bild zeigt Hendrik de Rijke (Mitte), Ralf Steikowski (links) und Maxx Hertweck.

Plus Die "Two Rock Band" gibt am Samstagabend ihr Debüt im Grabener Bürgersaal, obwohl die Musiker dem Publikum längst bekannt sind.

Von Petra Manz

Mit „Blues is Our Passion“ kann sich das Gräbinger Publikum im Bürgersaal am kommenden Samstagabend auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte der Blues-Geschichte freuen.

