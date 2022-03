Spiegel kollidieren, Scheibe bricht, Hand verletzt

Die Polizei sucht den Fahrer des beteiligten Autos.

Zu einem Unfall ist es auf der Lechfelder Straße kurz vor dem Ortseingang Lagerlechfeld-Nord gekommen. Ein 40-jähriger Autofahrer war mit seinem schwarzen Opel Astra in Richtung Lagerlechfeld unterwegs, als plötzlich ein Kleinwagen aus der Ortschaft kommend auf seine Straßenseite geriet. Auf gleicher Höhe berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge, wodurch der Außenspiegel am Auto des 40 Jahre alten Mannes einklappte und die Seitenscheibe zerstörte. Durch die entstandenen Splitter wurde er leicht an der linken Hand verletzt. Die fahrende Person des anderen Autos hielt nicht an. Es soll sich um einen Opel Adam in der Farbe Blau oder Schwarz handeln. Der Unfall wurde erst jetzt von der Polizei bekannt gegeben, ereignete sich aber bereits am Montag, 7. März, gegen 15.30 Uhr. Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 zu wenden.