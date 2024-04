Lieder über Liebe und Frieden im Gräbinger Kulturzentrum

So aktuell wie nie zuvor sind die Songs, die die Band um Ricardo Volkert & Friends am Sonntagabend im Gräbinger Kulturzentrum in ihr Programm packt.

Gitarre, Kontrabass, Percussion und Gesang bestimmen den Konzertabend und tragen zurück in vergangene Zeiten, deren Geist heute wiedererwacht und wo Friedenssehnsucht und Kampfgeist sich mal vereinen, mal widerstreiten.

„Songs of Love & Peace“ vereinen die großen Songwriter der Friedensbewegung, rufen Bilder von Woodstock und Summer of Love wach. Songklassiker, die jeder kennt, wie „Where have all the Flowers gone“, „Blowin in the Wind“, „Halleluja“, interpretiert von Ricardo Volkert und seiner Band. Sie erinnern an eine Zeit, in der auch Bürgerrechtsbewegungen und der Vietnamkrieg die Nachrichten in den Medien prägten. „Ich bin der Meinung, dass nach den Schlagzeilen vom Wochenende (der Angriff Irans) und dem Dauerbrenner Ukraine Love & Peace ein echtes Thema ist“, meint Andreas Scharf, Initiator und Organisator der Kulturpur-Lechfeld- Veranstaltungsreihe. Das Konzert findet am Sonntag, 21. April, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) im Kulturzentrum in Graben statt, Der Eintritt kostet 16 Euro, Karten gibt es im Rathaus, per Mail unter sabine.biedermann@graben.de oder telefonisch unter 08232/9621-32.