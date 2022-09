Lkw-Fahrer schlägt in Graben mit Nothammer auf Kontrahenten ein

Bei einem Logistiklager in Graben kam es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zweier Männer. Streitauslöser war die Fahrweise einer Lkw-Fahrerin.

Am Dienstagvormittag gerieten gegen 10.30 Uhr auf dem Hof eines Logistiklagers in Graben zwei Männer aneinander. Es handelte sich um den 50-jährige Fahrer eines Lkws und den 49-jährigen Beifahrer eines anderen Lkws. Der Lkw-Fahrer hatte sich lautstark über die Fahrweise der Fahrerin in dem anderen Lkw beschwert. Daraufhin stieg der Beifahrer aus dem Fahrzeug und stellte den schimpfenden Kollegen zur Rede.

49-Jähriger muss mit Gesichtsverletzungen in die Wertachklinik Schwabmünchen



Bei Worten blieb es nicht: Die beiden Kontrahenten schlugen aufeinander ein. Mit einem Nothammer fügte der 50-jährige seinem Gegner erhebliche Verletzungen im Gesicht zu. Nach Eintreffen der Polizei kam der Verletzte zur Wundbehandlung in die Wertachklinik Schwabmünchen. Die Folge: Zwei Verletzte und Strafanzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung. (AZ)