Mit einem Böller haben Unbekannte Schaden in Graben angerichtet

Mit einem Böller haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag kurz vor 1 Uhr einen Sachschaden in Graben verursacht. Laut Polizei zündeten die Unbekannten den Böller im Bereich des Lärmschutzwalls zur B17 Höhe Lazarettstraße/Jahnstraße. Dabei entstand ein Sachschaden an der Weide in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Schwabmünchen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)

