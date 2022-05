Newcomer Nico Weber tritt mit seinem "Kwartett" in Graben auf.

Eine besondere Jazz-Delikatesse erwartet die Gäste am kommenden Sonntagabend im Gräbinger Kulturzentrum. Trompeter Nico Weber kommt mit seinen Kollegen.

Im Gräbinger Kulturzentrum wird das junge innovative Quartett von Newcomer Nico Weber, das NWK (Nico Weber Kwartett) unter anderem mit unkonventionellen Eigenwerken am Sonntagabend zu hören sein.

Mit Maxim Burtsev, Jakob Jäger und Pascal Haas zur Seite hat sich der 22-jährige Jazz-Student und begeisterte Trompeter vorgenommen, nach der jetzt laufenden "Relaxed Spring Tour 22" die Stücke dieses neuen Programms in einer CD zusammenzuführen.

Das Nico Weber Kwartett tritt in Graben auf. Foto: Nico Weber

Die Leidenschaft für die Trompete hat er schon als Siebenjähriger entwickelt. Dabei spielte Vater Wolfi Weber, der dem Publikum aus verschiedenen Bandformationen bestens bekannt ist, eine richtungsweisende Rolle.

Die Leidenschaft hat er vom Vater geerbt

"Damals habe ich immer versucht, einen Ton aus der Trompete meines Vaters zu bekommen und irgendwann hat er mir dann den ersten Unterricht gegeben", berichtet Nico. Über die Musikkapelle Graben führte sein Weg weiter zum Bezirksjugendblasorchester und zur Brass Band der 3BA. Jazz fasziniere durch seine Vielseitigkeit.

"Jazz ist für mich Musik, die vom Musizieren vor dem Publikum selbst lebt. Mein Ziel ist es stets, das Feuer, das in mir für die Musik brennt, weiterzugeben. Wenn man auf der Bühne steht und spielt und man dann sieht, wie sich die ersten Füße in der vordersten Reihe regen und die Menschen im Publikum langsam anfangen, auf ihren Stühlen zu tanzen, ist es der Moment, in dem der Funke übergesprungen ist", schwärmt er.

In seiner Musik finden sich Einflüsse aus der Mongolei

Auch er hat, wie viele andere Künstler, die Corona-Pause genutzt, um Neues hervorzubringen, die Jazz-Standards hinter sich zu lassen und eigene Werke zu schreiben. Dabei komponiere er, "was ich in meinem Kopf höre, worauf ich gerade Lust habe oder was mich bewegt."

Bei ihm sind die Einflüsse unter anderem von Klassik, Minimalismus, Atonalität, mongolischer Volksmusik, Jazz des Miles Davis Quintett aus der Hard Bop Ära und Modern Jazz des Shai Maestro Quartetts spürbar.

Dass Vater Wolfi Weber ihn auf diesen Weg gebracht und ihm die Grundlagen des Jazz gelehrt hat, dafür ist Nico ihm sehr dankbar. Auch wenn er seit seinem Studium hier eigene Wege geht, und auch so manche Musik, die Sohn Nico hört, dem Vater "zu abgedreht" ist. "Aber es ist immer schön, mit dem Vater zu Hause Musik zu machen oder eine gute Platte zusammen anzuhören", sagt Nico.

Nico hat auch ein Semester in der Mongolei die dortige Volksmusik studiert. Daher darf man am Sonntag auf das ein oder andere Stück mit einer gewissen "mongolischen Note" gespannt sein.

Das Konzert am Sonntag, 8. Mai, beginnt um 19 Uhr. Einlass ab 18.30 Uhr. Eintritt 10 Euro.