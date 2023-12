Graben

13:09 Uhr

Polizei erwischt jugendliche Randalierer am Bahnhof in Graben

Zwei Jugendliche machten sich am Sonntag an einem Fahrradständer am Grabener Bahnhof zu schaffen.

Zwei Jugendliche haben am Sonntagmorgen um kurz vor sechs Uhr am Bahnhof in Graben randaliert. Die Polizei erhielt eine Mitteilung darüber und schickte einen Streifenwagen. Am Bahnhof trafen die Beamten auf zwei Jugendliche im Alter von 17 Jahren, die unter Alkoholeinfluss standen, wie die Polizei berichtet. Die Jugendlichen hatten offenbar Räder aus dem Fahrradständer gerissen und umgeworfen. Ob dadurch ein Sachschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten Fahrraddiebstahls sowie Sachbeschädigung. (AZ)

