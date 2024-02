Polizei stoppt Drogenfahrt

Diese Strafe erwartet den 18 Jahre alten Fahrer, der unter Drogeneinfluss in Graben am Steuer war.

Ein 18 Jahre alter Mann ist offenbar unter Drogeneinfluss Auto gefahren und von der Polizei erwischt worden. Die Streife hielt den Fahrer am Sonntag gegen 1 Uhr in der Hochstraße in Graben an zur allgemeinen Verkehrskontrolle an, wobei die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bemerkt haben wollen. Ein anschließender Drogenschnelltest fiel positiv aus, berichtet die POlizeiinspektion Schwabmünchen. Der junge Fahrer musste anschließend zur Blutentnahme. Sollte das Ergebnis der Blutuntersuchung den vorangegangenen Drogenkonsumbestätigen, so erwarten den Mann ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. (AZ)