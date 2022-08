Schreiende Kinder lösen Autounfall auf B17 aus

Warum eine Familie aus heiterem Himmel auf der B17 landet und ins Krankenhaus muss.

Schreiende Kinder im Auto haben offenbar auf der B17 bei Graben einen spektakulären Autounfall ausgelöst. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 37-Jähriger am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der B17 in Richtung Norden, als das Unglück geschah. Wie der Mann der Polizei erzählte, wurde er auf Höhe der dortigen Tankstelle durch lautes Schreien seiner beiden Kinder (beide zwei Jahre alt) im Fahrzeug so abgelenkt, dass er die Kontrolle über das Gefährt verlor.

Unfall: Auf der B17 in Baustelle geschleudert

Der Wagen prallte gegen einen Aufpralldämpfer und durchbrach eine Baustellenabsperrung. Erst nach etwa 150 Metern gelang es dem Mann, sein Fahrzeug in der Baustelle zum Stehen zu bringen. Durch den Aufprall wurde das vordere linke Rad abgerissen. Im Fahrzeug befand sich auch die Frau des Mannes, die zusammen mit ihm und den Kindern mit leichten Verletzungen zur Beobachtung ins Krankenhaus verbracht wurden. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Gesamtsachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 40.000 Euro. (AZ)