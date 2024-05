Schwer verletzt: Autofahrer übersieht Rollerfahrer in Graben

Ein Rollerfahrer wurde in Graben schwer verletzt. Ein Autofahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen.

Ein Rollerfahrer ist am Dienstag schwer verletzt worden, wie die Polizei Schwabmünchen berichtet. Ein 64-jähriger Autofahrer wollte gegen 14.30 Uhr von der Zeppelinstraße nach links in die Amazonstraße einbiegen. Dabei übersah er den entgegenkommenden Motorrollerfahrer und stieß mit ihm zusammen. Der 50-Jährige musste mit schweren Beinverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 7000 Euro. (AZ)