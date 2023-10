So hat sich das Kultur-Konzept in Graben eine Erfolgsnische gesichert

Die Vaeranstaltungen im Grabener Büchereibistro sind gefragter denn je.

Mit dem Konzert „Let’s Have a Party“ der beliebten „Momentensammler“-Band nimmt das Veranstaltungsprogramm von Kulturpur Lechfeld am kommenden Samstag weiter Fahrt auf in diesem zweiten Halbjahr. Dann treffen sich die Fans der flotten Rock&Roll-Rhythmen wieder im Gräbinger Büchereibistro, und es dürfte „so ziemlich ausverkauft“ sein, wie Initiator Andreas Scharf vermutet.

Während andere Veranstalter sich noch über die Nachwehen der Corona-Zeit und einen schwachen Kartenverkauf beklagen, boomen die seit Jahren eingeführten Veranstaltungen im Gräbinger Kulturzentrum. Andreas Scharf, Mitglied verschiedener Bandformationen, erklärt das so: „Im Juni 2013 wurde die neue Bücherei Graben eingeweiht, 2015 wurde über die Städtebauförderung ein Konzept für KulturPur Lechfeld entwickelt und seitdem finden dort jährlich mehr als 20 Veranstaltungen statt."

Live-Musik mit Literatur auf dem Lechfeld

KulturPur Lechfeld hat für mit einem Mix aus Eigenproduktionen und gebuchten Künstlern eine perfekte Nische gefunden zwischen den anderen Veranstaltern in der Region wie die Buchhandlung Schmid, das Kulturbüro Schwabmünchen, die Stadthalle Bobingen, das Kulturbüro Königsbrunn oder KulturGut Langerringen.

Dafür arbeitet Kulturpur Lechfeld bei den Eigenproduktionen mit einem festen Musikerkreis (zehn Musikerinnen und Musiker plus wechselnde Gäste) und einer gelungenen Mischung aus Musik und Literatur mit Vorleserin Anna Biedermann mit der „WeinLese“, die seit November 2007 zweimal im Jahr stattfindet. Auch „Song & Book“ oder „Jazz & Book“ kombinieren die Live-Musik mit Literatur.

Momentensammler und Spider Murphy Gang

Bei den beliebten „Momentensammler“-Auftritten handelt es sich um Konzeptkonzerte, wie Spider Murphy Gang, Bayerische Liedermacher, Austria 3, Neue Deutsche Welle, Udo & Udo, oder auch das Weihnachtskonzert mit der Christmas Band, und die „Momentensammler Rock & Roll.“

Gastspiele gab und gibt es auch übers Jahr verteilt. „Dabei versuchen wir, einen finanziellen Rahmen einzuhalten, den wir mit Eintrittsgeldern und Sponsorengeldern decken können“, sagt Scharf. „Unsere gebuchten Künstler sind hochkarätig, auch wenn sie nicht so bekannt und teuer sind, dass man große Stadthallen braucht.

Zudem punktet das Orga-Team um Sabine Biedermann, die den Kontakt bei Kartenbestellung und -verkauf persönlich und unkompliziert gestaltet, beim Publikum. Scharf fügt hinzu: „Auch der Bistro-Charme und der Thekenverkauf, bei unseren Veranstaltungen in der Bücherei, wie Sabine ihn über Jahre aufgebaut hat, ist meiner Meinung nach ein wichtiger Aspekt unseres Erfolgs.“

Das Konzert „Let’s Have a Party“ findet am Samstag, 7. Oktober, ab 19 Uhr im Büchereibistro in Graben (Via-Claudia-Weg 4) statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.