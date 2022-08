Unbekannter bricht in Sprinter ein und entwendet Werkzeug

In Graben hat ein Unbekannter am Wochenende hochwertiges Werkzeug aus einem geparkten Fahrzeug gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Dieb ist in Graben in der Nacht vom Freitag auf Samstag in einen Mercedes Sprinter eingebrochen. Er stahl etliches hochwertiges Werkzeug aus dem Fahrzeug, das zur Tatzeit abgesperrt auf einem Parkplatz in der Dornierstraße parkte. Wie der Täter ins Fahrzeug gelangte, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Die Polizei schätzt den Wert des gestohlenen Werkzeugs auf 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 zu melden. (AZ)