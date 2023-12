Graben

vor 43 Min.

Blick hinter die Kulissen: Unterwegs mit dem Nikolaus im Landkreis Augsburg

Plus Diesmal hat Hermann Franze aus Lagerlechfeld einen zweiten Engel dabei: Redakteurin Jana Korczikowski durfte den Nikolaus beim Familienbesuch begleiten.

Von Jana Korczikowski Artikel anhören Shape

Viele erinnern sich bestimmt an ihre Kindheit, an den Tag, an dem der Nikolaus zu Besuch kam. Bei den einen ist es eine schöne Erinnerung, schließlich konnte man vor allen sein Können beim Gedicht vortragen oder am Instrument beweisen. Und am Ende gab es Geschenke. Den anderen läuft ein kalter Schauer über den Rücken beim Gedanken an den gruseligen Anblick des Knecht Ruprecht mit seiner Rute oder die tadelnden Worte des Bischofs Nikolaus. Doch wie ist es eigentlich, auf der anderen Seite zu stehen? Wir haben den Nikolaus auf seiner Mission begleitet - aber nicht als Knecht Ruprecht, sondern als Engel.

Hermann Franze besucht schon seit 1995 Familien als Nikolaus, wie er beim Blick in seine Aufzeichnungen erzählt. Jedes Jahr am 5. und 6. Dezember seien es zusammen um die 15 Besuche. Dabei bedient der 68-jährige Lagerlechfelder für die dortige katholische Pfarrei St. Martin hauptsächlich Graben und Lagerlechfeld. An diesem Tag ist er aber auch bei der Bücherei Untermeitingen zu Gast. "Ob es wie in der Bücherei 18 Kinder sind, oder zwei - das Schönste ist dabei, mit ihnen die Nikolausgeschichte zu erarbeiten", verrät er. Manchmal besucht er auch Senioren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen