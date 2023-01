Veranstaltung "Song & Book" begeistert Publikum in Graben

Plus Musik und Literatur im Büchereibistro: Die Band Momentensammler spielte aus dem Programm Santana & Friends – Anna Biedermann führte das Publikum in einen spannenden Roman.

Mittlerweile zum siebten Mal fand im Büchereibistro in Graben die Veranstaltung "Song & Book" statt. Mit drei starken Gitarren interpretierten die Momentensammler vor dem Publikum bekannte Rockklassiker. Lust auf Lesen machte außerdem Anna Biedermann.