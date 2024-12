Ein Wohnmobil der Marke Pilote wurde am Wochenende in Graben entwendet. Es stand zuletzt in der Junkerstraße in Graben. Ersten Schätzungen liegt der Wert im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines besonders schweren Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821. (AZ)

