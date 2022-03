Großaitingen

Bürgerversammlung: Was die Großaitinger bewegt

Die Kitas in Großaitingen sollen vergrößert werden. Großaitingen will mehr Platz für die ganz kleinen Bewohner der Gemeinde schaffen.

Plus Auf der Bürgerversammlung erhielten die Großaitinger Antworten auf ihre drängendsten Fragen.

Von Hieronymus Schneider

Was wäre eine Bürgerversammlung, wenn nicht die Bürger zu Wort kämen und Fragen, Kritik oder Probleme loswerden könnten? Die meisten Fragen auf der Großaitinger Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle der Grundschule mit rund 50 Teilnehmenden drehten sich um die Erneuerung des Abwasserkanals, der große Teile der Gemeinde betrifft. Einige Bürger wollten wissen, wann in ihrer Straße die Bauarbeiten durchgeführt werden und welche Kosten auf sie zukommen.

