Ein „Meilenstein“ im Leben der Heranwachsenden

Es war ein Abend voll strahlender Gesichter und unvergesslicher Momente, als die neunte Klasse der Mittelschule Großaitingen jüngst ihre Abschlussfeier ausrichtete. Die Veranstaltung fand in der festlich geschmückten Mehrfachturnhalle statt und war der Höhepunkt des Schuljahres für die 22 Schülerinnen und Schüler, die nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Für die Feierlichkeiten wurden die Bühne und Tische nach den Vorstellungen der Schüler geschmückt: Goldene und schwarze Luftballons und Dekoration sowie weiße Tischdecken sorgten für eine festliche Atmosphäre. Große goldene Luftballonzahlen 2024 hingen über der Bühne und unterstrichen die Bedeutung des Jahres für die Abschlussklasse. Die Moderatorinnen Tara Kaiser und Anna Fernsemer baten die Rektorin Bosa Rieder auf die Bühne, welche die Schülerinnen und Schüler mit einer sportlichen Ansprache begrüßte. Sie betonte die Bedeutung dieses Meilensteins im Leben der Jugendlichen und hob die außergewöhnlichen Leistungen der Schüler hervor, welche bis zum Ende durchgehalten haben.

Buntes Programm zum Abschluss

Nach einem musikalischen Begrüßungscocktail der fünften Jahrgangsstufe stießen alle gemeinsam auf die Abschlussschüler an und hörten im Anschluss die Rede des Großaitinger Bürgermeisters Erwin Goßner, der die Leistung der Schülerinnen und Schüler würdigte und ihnen für die Zukunft viel Erfolg wünschte. Im weiteren Verlauf zeigten die Tanz AG und die sechste Klasse Showeinlagen, die von der Präsentation der Neuntklässler abgerundet wurde. Auch die Lehrkräfte bekamen ihre Aufgabe auf der Bühne und durften ihr Gesangstalent bei der Karaokeshow unter Beweis stellen.

Die „Playlist des Lebens“ geht weiter

Das Motto des Abends lautete „Abgelaufen“ - wie ein Musiktitel auf der Playlist abläuft und ein neuer schon wieder in der Liste angezeigt wird, so kam die Symphonie der Schullaufbahn an der Mittelschule Großaitingen für 22 Schülerinnen und Schüler zum Ende. Für alle steht bereits ein neuer Titel auf der „Playlist des Lebens“ in den Startlöchern, ob nun Ausbildung oder noch einmal die Schulbank. Ihre Noten für diesen nächsten Song haben sie alle in der Tasche. Denn zum Abschluss des offiziellen Teiles des Abends wurden die Zeugnisse verliehen. Der Höhepunkt hierbei war die Ehrung der Besten: Aaliyah Ates und Sarah Kobold erreichten einen Notendurchschnitt von 1,8. Svenja Bonk gelang ein Durchschnitt von 1,9.