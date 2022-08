Fahrraddieb erbeutet in unversperrter Garage zwei Räder

Unbekannter nützt in der Nacht zum Freitag in Großaitingen die Gelegenheit

"Gelegenheit macht Diebe" sagt das Sprichwort und in diesem Fall war die Gelegenheit für einen unbekannten Dieb günstig. In der Nacht zum Freitag wurden aus einer unversperrten Garage in der Hopfenseestraße in Großaitingen mehrere Gegenstände gestohlen. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Neben Werkzeugen nahm der Täter auch ein Herrenfahrrad sowie ein Damen-Pedelec mit. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Schwabmünchen, Tel.: 08232/9606-0. (AZ)