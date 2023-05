Flächen für Windkraft im Wertachtal werden konkreter

10-H-Regelung und Ausnahmen

Windkraftanlagen sind privilegierte Bauvorhaben. Eingeschränkt wird die Privilegierung in Bayern durch die 10-H-Regelung. Das heißt, Windräder müssen zehnmal so weit von Wohnbebauung entfernt sein wie sie hoch sind (Turm und Rotor). Ausnahmen gelten jetzt beispielsweise in Wäldern, nahe Gewerbegebieten, an Autobahnen, Bahntrassen und in Wind-Vorrang- sowie -Vorbehaltsgebieten. Dort gilt ein Mindestabstand von 1000 Metern.