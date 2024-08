Gelebte Demokratie kennt an der Grundschule Großaitingen kein Alter

Derzeit wird viel über zunehmenden Extremismus, Antisemitismus und einen Rechtsruck der Gesellschaft diskutiert. Diese Entwicklung erfordert auch von Bayerns Schulen eine stärkere Auseinandersetzung mit den Themen „Demokratieerziehung“ und „Wertebildung“. An der inklusiven Grundschule Großaitingen dürfen deshalb bereits die Kleinsten das Schulleben demokratisch mitgestalten.

In den vergangenen beiden Schuljahren hat die Grundschule als sogenannte „Satellitenschule“ am Schulversuch „Mitdenken, mitreden, mitgestalten (MIT!) – SMV an Grundschulen“ teilgenommen. Der Schulversuch zielte auf eine stärkere Einbindung und eine größere Teilhabe der Schulkinder an der Gestaltung von Unterricht und Schule auch in der Grundschule ab.

Deswegen gibt es in der Grundschule Großaitingen unter anderem eine Schülermitverantwortung (SMV), die bisher gesetzlich nur an weiterführenden Schulen verankert ist. Geplant sind nach der Teilnahme an diesem gewinnbringenden Projekt neben der von der bayerischen Kultusministerin Anna Stolz etablierten „Verfassungsviertelstunde“ nun auch der Ausbau eines Klassenrates, regelmäßige Klassensprechertreffen, Schulversammlungen und weitere Initiativen, die das Demokratielernen zu einem selbstverständlichen Teil des Schullebens werden lassen.

Lehrerin Nathalie Endrös hat bei der Abschlussveranstaltung stellvertretend für die Schule von der Kultusministerin eine Auszeichnung für die Teilnahme an diesem Projekt überreicht bekommen. Die Plakette ziert seitdem den Eingangsbereich der Grundschule und erinnert die Schulgemeinschaft immer wieder daran, was sie zum Thema Demokratielernen bereits erreicht hat. (AZ)