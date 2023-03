Großaitingen

vor 33 Min.

Grund- und Mittelschule Großaitingen will Elterntaxis ausbremsen

Eine typische Situation, wie sie sich täglich auch vor der Türkheimer Grundschule abspielt: Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule. In Türkheim führt dies zu einer Zunahme der Gefahrensituationen, wie das Mobilitätsteam nach seiner Fragebogenaktion feststellt.

Artikel anhören Shape

Dem Verkehrschaos um das Schulgelände will die Grund- und Mittelschule in Großaitingen entgegenwirken. Sie führt deshalb den Bewegungspass für Schulkinder ein. Was es damit auf sich hat.

Ein großes Problem sieht die Grund- und Mittelschule Großaitingen in den zahlreichen „Elterntaxis“ vor ihrem Grundstück: Kinder werden häufig von den Eltern bei der Schule abgeliefert, wobei Eltern teilweise vor Ampeln oder auf Fußwegen halten. Durch das tägliche Bringen und Abholen der Schulkinder komme es ständig zu Verkehrschaos. Doch gerade für Kinder können solche unübersichtlichen Verkehrssituationen schnell gefährlich werden, da sie die Situation nur schwer selbst einschätzen können. Bundesweites Schulprojekt Sporteln, spielen, toben auch in Großaitingen Für die Schule in Großaitingen sind die „Elterntaxis“ daher ein besonders großes Ärgernis. Deswegen startet sie am 20. März ein neues Projekt: den Bewegungspass für mehr Gesundheit und Klimaschutz. Unter dem Motto „Sporteln, Spielen, Toben“ nehmen 110.000 Kinder an dem bundesweiten Schulprojekt teil, das ganz unter dem Zeichen für mehr Gesundheit und mehr Klimaschutz steht. Ob mit dem Rad, dem Roller oder zu Fuß: Der Bewegungspass ist eine Herausforderung. Innerhalb von sechs Wochen sollen Kinder mindestens 20-mal ohne das Auto der Eltern zur Schule kommen. Das Wie spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, das Auto bleibt stehen. Die Schulkinder sollen animiert werden, sich mehr an der frischen Luft zu bewegen, und die Umwelt wird gleichzeitig geschont. Das Projekt ist eine gute Gelegenheit, herauszufinden, ob es nicht auch ohne Auto geht. Mitmachen lohnt sich: Jedes Kind mit bestandenem "Spo-Spi-To"-Pass erhält eine Urkunde. Außerdem winken Preise. (AZ) Lesen Sie dazu auch Königsbrunn Königsbrunns Schulweghelfer Jürgen Göttle hat die Kelle abgegeben

Verkehrsministerium Land sagt Elterntaxis mit Kampagne den Kampf an

Schulweg Verbände gegen "Elterntaxis"

Themen folgen