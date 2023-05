Großaitingen

12:13 Uhr

Heckscheibe eingeschlagen: Polizei sucht Zeugen

An einem Wagen in Großaitingen wird die Heckscheibe eingeschlagen. Er war in der Germanenstraße geparkt.

Ein Unbekannter hat die Heckscheibe eines Toyotas eingeschlagen. Der Wagen war in der Nacht auf Montag, 15. Mai, in der Germanenstraße in Großaitingen geparkt. Der Schaden beträgt etwa 600 Euro. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060.

