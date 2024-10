Riesenmaßkrug als Symbol der Handwerkskunst

Das Firmengelände der Riedelsheimer-Gruppe im Gewerbegebiet am Bahnhof glich am Sonntag einem Festival mit Verpflegungsständen vor der Silhouette der ausgefahrenen Kräne. Zum 25-jährigen Jubiläum hatte Firmenchef Marcus Riedelsheimer mit seiner Familie und seinen rund 60 Mitarbeitern allerhand auf die Beine gestellt.

Schon über dem Eingang schwebten Menschen mit der „Air Emotion“, einem am Kran hängenden vogelähnlichen Flieger, der irgendwie an die ersten Flugpioniere erinnerte. Zwei grandiose 45-minütige Aufführungen des Zirkus „Lewazi“ der Schwabmünchner Leonhard-Wagner-Schulen, begeisterten die Besucher mit einer artistischen und akrobatischen Show an Ringen, Seilen, Vertikaltüchern sowie auf Rollerskates, Pedalos und Einrädern.

Icon Vergrößern Der „Lewazi“-Zirkus aus Schwabmünchen zeigte Akrobatik. Foto: Schneider Icon Schließen Schließen Der „Lewazi“-Zirkus aus Schwabmünchen zeigte Akrobatik. Foto: Schneider

Großaitingens Bürgermeister Erwin Goßner, die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner und der bayerische Digitalminister Dr. Fabian Mehring würdigten die Erfolgsgeschichte der Firma Riedelsheimer von der einfachen Baufirma zu einem großen mittelständischen Unternehmen mit den Sparten Bauunternehmen, Hausbau, Fertigteilwerk und Krandienste. Mehring versprach, dass er sich zusammen mit Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger stets für die Bauwirtschaft und für die Förderung mittelständischer Unternehmen einsetzen werde. Die Digitalisierung helfe den Unternehmen durch schnellere Bearbeitung von Baugenehmigungen mit elektronischen Akten und Bauplänen.

Icon Vergrößern Besucher konnten sich mit einem Kran in die Höhe ziehen lassen. Foto: Schneider Icon Schließen Schließen Besucher konnten sich mit einem Kran in die Höhe ziehen lassen. Foto: Schneider

Die zahlreichen Besucher konnten die Firmenräume und das Fertigteilwerk besichtigen oder sich in einem Gitterkorb am Kran in die Lüfte heben lassen. Der Höhepunkt des Jubiläums war die Präsentation des größten Bierkrugs der Welt, der als Zeichen der Handwerkskunst im Riedelsheimer Fertigteilwerk hergestellt wurde. Der sieben Meter hohe Krug wiegt fast 30 Tonnen und hat ein Fassungsvermögen von fast 29.500 Litern. Der Henkel ist für den Transport abnehmbar und der Krug hat einen Zapfhahn, aus dem Marcus Riedelsheimer die ersten Literkrüge für die Ehrengäste füllte. Die Behauptung, dass dieser Krug den Weltrekord der Bierkrüge hält, wurde von niemandem widerlegt. Nach dem Abendessen endete der Tag der offenen Tür zum Jubiläum der Firma Riedelsheimer mit dem Baumaschinenballett als großem Finale.