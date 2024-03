Großaitingen

07:00 Uhr

So geht es in Großaitingen bei Photovoltaik und Carsharing weiter

Plus In der Bürgerversammlung in Großaitingen wurden viele Anträge gestellt. Was im Gemeinderat nun dabei herauskam

Von Hieronymus Schneider

Sieben Anträge aus der Bürgerversammlung im Januar stanfden in der Gemeinderatssitzung in Großaitingen zur Beschlussfassung an. Drei davon reichte der ehemalige Gemeinderat Martin Haßmann aus Reinhartshofen ein. Beim Ersten ging es um die Förderung der Photovoltaik (PV) im Gemeindegebiet. Zur besseren Nutzung des vorhandenen Ausbaupotentials solle die Gemeinde einen Zuschuss von maximal je 1500 Euro für neu errichtete PV-Anlagen und Batteriespeicher zahlen und dafür jährlich 150.000 Euro im Haushalt einplanen.

Der Gemeinderat verwies diesen erneuten Antrag zur Beratung in den Bau- und Umweltausschuss. Beim zweiten Antrag, dass die Gemeinde nach Standorten für Ladesäulen für Elektrofahrzeuge suchen soll, verwies die Verwaltung darauf, dass kein Anbieter die Bedingung der Gemeinde erfüllt habe, dass bis auf die Bereitstellung des Standortes keine Kosten entstehen dürfen. Auch der erneute Antrag Haßmanns auf Beitritt der Gemeinde zur kommunalen Verkehrsüberwachung wurde auf die noch ausstehende Information und Beratung im Gemeinderat verwiesen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen