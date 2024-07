Übersehen: Motorradfahrerin wird in Reinhartshofen leicht verletzt

Leicht verletzt wurde am Montagabend eine Motorradfahrerin. Sie wurde im Großaitinger Ortsteil Reinhartshofen vom Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine übersehen. Laut Polizei bog die Zugmaschine gegen 18.45 Uhr von einem untergeordneten Feldweg nach links auf die Hardtstraße ab und übersah dabei die vorfahrtsberechtigte kreuzende Motorradfahrerin, die in nördliche Richtung fuhr. Die Motorradfahrerin kam leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Bobingen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 2700 Euro. (AZ)

