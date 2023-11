Schuppen in Habertsweiler brennt fast komplett aus

Stundenlang waren die Feuerwehren im Langenneufnacher Ortsteil mit den Löscharbeiten beschäftigt. Sogar das THW aus Augsburg rückte an.

Zu einem Brand in Habertsweiler, einem Ortsteil von Langenneufnach, mussten mehrere Feuerwehren ausrücken. In einem Schuppen war in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Feuer ausgebrochen, zu dem die Feuerwehr um kurz vor 2.30 Uhr gerufen wurde. Als die Feuerwehr aus Langenneufnach am Einsatzort eintraf, stand bereits der circa zwanzig Meter lange Schuppen komplett in Flammen, sodass die benachbarten Feuerwehren aus Fischach und Walkertshofen nach alarmiert wurden. Wie der erste Kommandant der Feuerwehr aus Langenneufnach, Klaus Brecheisen, erklärte, konnte nur durch das schnelle Handeln der Einsatzkräfte ein Übergreifen auf benachbarte Wohnhäuser und Stadel verhindert werden.

In den Morgenstunden war der Brandort noch voller Rauch. Foto: Klaus Brecheisen

Schwierig gestalteten sich allerdings die Löscharbeiten aufgrund der in einem Schuppenabteil gelagerten etwa 50 Ster Brennholz, die das Feuer zusätzlich anfachten. Aufgrund dessen wurde das Technische Hilfswerk (THW) aus Augsburg zu Hilfe gerufen. Mit dessen Bagger konnten versteckte Glutnester beseitigt und somit der Brand schließlich vollständig gelöscht werden. Erst etliche Stunden später, gegen 9 Uhr am nächsten Morgen, war dann der Einsatz beendet. Insgesamt waren am Einsatz rund 30 Feuerwehrleute aus Langenneufnach und rund 40 Feuerwehrleute aus den Nachbargemeinden beteiligt. Die Brandursache und die Höhe des Schadens stehen derzeit noch nicht fest.