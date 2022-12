Langerringen und Hiltenfingen sind weiter

Die Langerringer Fußballer gewinnen das Vorrunden-Hallenturnier zur Kreismeisterschaft. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

Spannende Spiele, eine faustdicke Überraschung und am Ende steht ein nicht ganz unerwarteter Sieger: In der Schwabmünchner Stadthalle wurden vor 150 Zuschauern am Sonntag die Finalisten für die Endrunde in der Landkreis-Hallenmeisterschaft ermittelt.

Dabei waren in Gruppe 1 der Bezirksligist Türkgücü Königsbrunn, Kreisligist SpVgg Langeringen und aus der Kreisklasse der SV Schwabegg. In der Gruppe 2 standen der TSV Schwabmünchen mit seiner dritten Mannschaft, Kreisligist ASV Hiltenfingen und die Kreisklassenspieler vom FC Kleinaitingen. Ins Halbfinale schafften es dann letztlich die Teams, die man dort auch erwartet hatte. Im ersten Halbfinalspiel traf der Turnierfavorit Türkgücü Königsbrunn auf den Kreisligisten aus Hiltenfingen. Sah es zunächst noch nach einem Sieg für die Königsbrunner aus, drehten die Männer um David Bulik das Spiel in der hektischen Schlussphase, in der es einige Gelbe und eine Rote Karte gab. Am Ende stand es überraschend deutlich 6:3 für Hiltenfingen.

Im zweiten Halbfinale trafen sich Kreisligist Langerringen und der FC Kleinaitingen aus der Kreisklasse. Hier setzte sich die höhere Spielintelligenz der Langerringer durch und zur Halbzeit stand es bereits 4:1. In der zweiten Halbzeit ließ es der Kreisligist etwas ruhiger angehen und Kleinaitingen kam noch auf 4:3 heran. In der Schlussphase nahm Kleinaitingen sogar den Torwart aus dem Spiel, um in Überzahl noch den Ausgleich zu erzwingen. Aber letztlich siegte Langerringen relativ ungefährdet.

Im Finale zwischen Hiltenfingen und Langerringen belauerten sich beide Mannschaften zunächst und zum Seitenwechsel stand es 0:0. Doch als kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit Hiltenfingens David Bulik das überraschende 1:0 für den ASV erzielte, legten die Männer aus Langerringen umgehend einen höheren Gang ein und drehten das Spiel beinahe mühelos. Am Ende konnte sich Langerringen deutlich und verdient mit 4:1 durchsetzen und damit als Sieger das Turnier zu gewinnen.

SpVgg Langerringen muss gegen den TSV Bobingen ran

Allerdings mischte sich ein kleiner Wermutstropfen in die Siegesfeier. Denn die beiden Halbfinalisten sind automatisch für das Finale der Hallen-Landkreismeisterschaft am 18. Dezember in der Fischacher Staudenlandhalle qualifiziert, das im K.O. - Modus ausgetragen wird. Bei der Auslosung, die im Anschluss stattfand, zog Turniersieger Langerringen das schwerste mögliche Los und wird gleich auf den großen Favoriten TSV Bobingen treffen. Die Viertelfinal-Paarungen für das Finalturnier:

10.30 Uhr: TSV Dinkelscherben – TSV Diedorf

10:55 Uhr: SpVgg Langerringen – TSV Bobingen

11:45 Uhr: ASV Hiltenfingen – VfR EM Foret

11:20 Uhr: FC Horgau – CSC Batzenhofen-Hirblingen

Am Samstag fanden in Schwabmünchen auch zwei Vorrunden zur Kreismeisterschaft der D- und der A-Jugend statt. Bei der D-Jugend (U 13) qualifizierten sich die SF Bachern und der FC Augsburg Hochzoll unter sieben Mannschaften für die Endrunde. Die heimischen Teams der JFG Singoldtal, des TSV Schwabmünchen und des SSV Bobingen belegten die Plätze vier, fünf und sechs. Bei der A-Jugend wurde das Team des TSV Friedberg Turniersieger. Als zweite Mannschaft qualifizierte sich der TSV Bobingen für die Endrunde. Für die anderen fünf teilnehmenden Teams ist die Hallenkreismeisterschaft beendet. Dritter wurde die SG Obermeitingen/Hurlach vor der JFG Singoldtal, die beide Turniere ausrichtete. Die Plätze fünf, sechs und sieben belegten die JFG Schmuttertal, der TSV Zusmarshausen und die DJK Göggingen. (mit rony)