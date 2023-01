BHC Königsbrunn feiert zweimal Fiesta

Doppelten Grund zum Feiern hatten die Königsbrunner Handballer bei ihrem letzten Heimspiel. Doch es gab einen Wermutstropfen.

Zunächst durften Spieler und Zuschauer die Show der Hollaria Augsburg genießen. Mit ihrem aktuellen Programm "Besos de México" heizte die Showtanzgruppe vor dem Spiel gegen Haunstetten III ein und sorgte mit gewagten Hebe- und Wurffiguren für gute Stimmung vor dem Derby.

Mit einem Glanzstart konnten die Gastgeber bereits früh mit 5:1 davonziehen. Der BHC dominierte in der hart geführten Partie in der Offensive. Allerdings wurden in der Defensive die falschen Entscheidungen getroffen und so ging es mit einer 19:16-Führung für die Gastgeber in die Halbzeit.

Nach Anpfiff fanden die Gäste immer besser ins Spiel und schlossen schnell zum 22:20 auf. In einem harten Schlagabtausch konnten die Königsbrunner sicher aber immer wieder einen Drei-Tore-Vorsprung erspielen. In der 43. Minute mussten die Brunnenstädter einen Schock wegstecken, als Spielmacher Alex Grobe unter Schmerzen zu Boden ging und wohl eine schlimmere Verletzung erlitt. Die genaue Diagnose steht noch aus.

Die Mannschaft ließ sich aber nicht verunsichern und lieferte einen 4:0-Lauf. Mit weiteren guten Aktionen konnte der BHC Königsbrunn am Ende ein ungefährdetes 37:26 nach Hause fahren. (AZ)