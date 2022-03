BHC Königsbrunn schafft in letzter Sekunde den Siegtreffer

Das ist spannend: Durch einen Treffer in der letzten Sekunde gelingt den Handballern des BHC Königsbrunn der Sieg gegen Kissing.

Nach vier Wochen Pause, die auch durch Corona-Erkrankungen zustande kam, trafen die Handballer des BHC Königsbrunn in der Bezirksoberliga auf den Kissinger SC. Durch einen Treffer in der letzten Sekunde von Flo Beier siegte man 26:25.

Die Brunnenstädter hatten die Aufgabe, nach zwei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen den TSV Haunstetten II, wieder in die Erfolgsspur zu kommen, um nicht noch weitere wichtige Punkte liegen zu lassen. Die Aufgabe Kissinger SC war in den vergangenen Partien immer eine sehr schwierige. Die Gäste stehen in der Tabelle (ein Sieg und sechs Niederlagen) schlechter da, als sie sind. Die Tordifferenz von nur minus zeigt, dass die Spiele immer sehr eng waren.

Die Königsbrunner Bezirksoberliga-Handballer, die mit Pascal Balg, Daniel Mikut und Thomas Huber Unterstützung aus Herren II erhielten, hatten sich vorgenommen die Anfangsphase besser als im Hinspiel zu gestalten. Da lag man kurzzeitig 3:7 zurück, siegte aber am Ende mit 27:23.

BHC Königsbrunn startet besser in die Partie

Der Start gelang diesmal in der Willi-Oppenländer-Halle diesmal bei Weitem besser. In den ersten 15 Spielminuten konnte sich keine Mannschaft richtig absetzen, und die Zuschauer bekamen ein faires und ausgeglichenes Spiel zu sehen. Im Angriff bekam Tobias Böhm ungewöhnlich viel Spielzeit, welche er sehr gut für Tore und schnelle Anspiele nutzen konnte.

Dennoch konnten sich die Kissinger im Verlauf der ersten Spielhälfte einen Vier-Tore-Vorsprung erspielen (13:9). Dank dem in Topform spielenden Torhüter Robin Schneeberger und einigen gut ausgespielten Angriffen konnte dieser Rückstand jedoch bis zum Halbzeitpfiff (12:13) fast egalisiert werden.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelangen dem BHC einige schnelle Tore. Dennoch schafften sie es nicht, sich abzusetzen, und so wurde die Partie mit jeder Minute emotionaler. In der 47. Minute kam es zu einer schwierigen Situation, als Kapitän Matze Grobe einen Fehlpass spielte und den Gegenspieler bei der darauffolgenden Verteidigung unglücklich traf. Die Schiedsrichter entschieden sich korrekterweise für eine glatte Rote Karte, und dies führte zu einem erneuten Knick im Königsbrunner Angriffsspiel.

Die knappe Führung (19:18) wurde innerhalb weniger Minuten durch viele Fehlpässe verspielt. Allgemein gestaltete sich die Partie auf beiden Seiten im Aufbau sehr fehlerreich. In den letzten vier Minuten führten die Gäste mit 25:23. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beeindrucken und spielten ihr Spiel weiter, sodass sie es schafften, die Kissinger zu zwei Zeitstrafen zu zwingen. Zwar wurde die Zeitstrafen der Gegner nicht so gut genutzt wie erhofft, trotzdem schaffte es der BHC, die Abwehr hinten dichtzuhalten.

Nur noch zwei Minuten Spielzeit standen auf der Uhr, und diese waren "Flo-Beier-Time". Dem Königsbrunner Linksaußen gelang mit seinem schnellen Umschaltspiel sowohl der Anschluss- als auch der Ausgleichstreffer zum 25:25. Hinten ließ eine kämpferische Abwehr zu diesem Zeitpunkt auch kein weiteres gegnerisches Tor mehr zu, und so zwang man die Kissinger 40 Sekunden vor Spielabpfiff zu einem Time-out, um ihren letzten Angriff genau zu planen. Erneut schaffte es die Hiermeier-Truppe, diesen Angriff zu stoppen, gelangte noch mal in Ballbesitz, und wieder war es Flo Beier, der in letzter Sekunde mit seinem Tor das Spiel entschied.

Eine starke Leistung zeigten auch die beiden Torhüter Samuel Schießl, der den Pass zum Siegtor gab, und Robin Schneeberger, der vier Siebenmeter hielt.

BHC Königsbrunn: Beran (5), Balg (1), Böhm (3), Neuberger Da. (2), Schneeberger, Grobe A. (1), Grobe D. (1), Mikut D. (1), Alber L. (6), Beier (6), Herzog M., Huber, Schwarz, Schießl