Königsbrunn gelingt im Derby gegen Bobingen die Überraschung

Im Nachbarschaftsduell behält der BHC Königsbrunn nach starker Leistung gegen den TSV Bobingen mit einem 27:23 die Punkte in der Brunnenstadt.

Vor einem Lokalderby herrscht immer große Spannung. So auch dieses Mal in der Willi-Oppenländer-Halle in Königsbrunn. Besonders die Gastgeber schienen richtig heiß auf dieses Spiel und gingen sofort hoch konzentriert zu Werke. Während die Bobinger Abwehr noch nicht richtig wach war, zogen die Brunnenstädter zielstrebig an und führten nach nur drei Spielminuten bereits mit drei Toren Vorsprung. Wobei Königsbrunns Nico Bartsch sogar noch einen Siebenmeter liegen gelassen hatte.

Erst nach dem Anschlusstreffer vom Bobinger Moritz Müller zum 1:3 entwickelte sich langsam ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Wobei die Gästedeckung bis Mitte der ersten Halbzeit immer wieder Probleme mit den schnellen Angriffen der Königsbrunner hatte. Vor allem der durch seine körperliche Präsenz auffallende Nico Bartsch konnte von den "Bobinger Bübles" nicht gebremst werden. Der bedankte sich mit zwei Treffern in der ersten Halbzeit und einigen guten Zuspielen. Doch mit fortlaufender Spieldauer stellte sich der Favorit aus Bobingen besser auf das Spiel der Hausherren ein. Die Tore von Moritz Müller waren es, die den TSV im Spiel hielten. Und die immer sicherer agierende Defensive. Erst im letzten Drittel der ersten Halbzeit konnten die Gäste erstmals in Führung gehen. Das war auch gleichzeitig die stärkste Phase der Bobinger. Mit vier eigenen Toren in Folge durch Thomas Pillmayr, Jonas Stadlmair, Simon Hafner und Moritz Müller konnte der Favorit aus Bobingen dann doch noch mit drei Treffern Vorsprung in die Pause gehen.

Königsbrunn zieht davon

Nach dem Pausentee begann das Spiel erst einmal etwas ruhiger. Beide Mannschaften hatten aus den Fehlern der ersten Hälfte gelernt und agierten ruhiger und besonnener. In den ersten Minuten fielen Treffer auf beiden Seiten, sodass Bobingen in Spielminute 37 weiterhin mit zwei Toren in Front lag. Dann kam es zu einer folgenschweren Zweiminutenstrafe für Bobingens Moritz Müller. Die Gäste konnten die Unterzahl nicht kompensieren, und Königsbrunn kam zu vier Toren in Folge. Diese Führung sollten sie dann auch bis zum Ende nicht mehr abgeben, was vor allem an Königsbrunns Pascal Balg lag. Der zeigte sich in bester Spiellaune und machte insgesamt sieben Treffer.

Während Königsbrunn in seinen Aktionen immer sicherer wurde, machte sich bei den Schützlingen von Milos Brcanski zunehmend der Kräfteverschleiß bemerkbar. Die durch viele Verletzungen geschwächten Bobinger hatten auf der Bank zu wenig Personal, das hätte helfen können. Die Abwehr, das eigentliche Prunkstück der Bobinger, das mit hervorragenden Leistungen die Grundlage für die bisherigen Siege gelegt hatte, wurde zum Ende des Spiels von den Gastgebern immer wieder "zerlegt". Die Kräfte der Gäste schwanden, und eine aggressive Deckungsarbeit fiel immer schwerer. Dazu kam, dass auf der anderen Seite die beiden Königsbrunner Torhüter, Samuel Schießl und Gerald Schwarz, einen absoluten Sahnetag erwischt hatten. Mit ihren teilweise fast unmöglichen Paraden brachten sie die Bobinger Angreifer an den Rand der Verzweiflung. Viele Angriffe endeten daher ohne Abschluss.

Als in der 48. Spielminute dann Gerald Schwarz einen Siebenmeter von Moritz Müller abwehrte, schien es, als hätte das den Gästen aus Bobingen den Stecker endgültig gezogen. Königsbrunn reichte ab diesem Zeitpunkt eine solide Leistung, um in Führung zu bleiben. Am Ende stand für die Männer des scheidenden Trainers Michael Hiermeier ein absolut verdienter 27:23-Sieg. Milos Brcanski sagte nach dem Spiel: "Wir haben einfach zu viele Verletzte. Daher mussten wir fast ständig mit den ersten sechs durchspielen. Am Ende waren wir dann einfach platt. Unsere ansonsten starke Deckung wurde ein ums andere Mal auseinandergenommen." Da er nach dem Spiel in Königsbrunn fürchten müsse, dass sich die Verletztenliste beim nächsten Lokalderby am kommenden Samstag gegen den starken TSV Schwabmünchen noch verlängern wird, hat er wenig Hoffnung. "Wir werden kämpfen und versuchen, nicht abgeschossen zu werden. Für einen Sieg sehe ich wenig Chancen."