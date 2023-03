Schwabmünchen behält im Derby die Oberhand

Einen klaren Sieg landen die Schwabmünchner Handballer im Derby gegen Bobingen.

Einen rundum gelungenes Heimfinale feierten Schwabmünchens Finale am Samstagabend in der hervorragend gefüllten Hans-Nebauer-Sporthalle. Stimmungsvoll wurde Meistertrainer Florian Pfänder noch vor dem Anpfiff verabschiedet, danach zeigte sein Team beim 32:22-Derbysieg gegen den TSV Bobingen, warum die Meisterschaft dieses Jahr in Gelb und Blau gefeiert wird.

Auch wenn beide Lokalrivalen nicht in Bestbesetzung auflaufen konnten, entwickelte sich in den ersten dreißig Minuten eine attraktive und ausgeglichene Auseinandersetzung. Die Bobinger machten mit einer starken Defensive und schnellen Ballstafetten zunächst den stärkeren Eindruck und lagen auch nach gut einer Viertelstunde mit 7:5 in Front. Ein Hattrick des gerade erstmals eingewechselten Peter Bürgle brachte die Hausherren dann nicht nur auf der Anzeigetafel zurück in die Spur. Der Abwehrverband vor einem wieder einmal starken Felix Zull zwischen den Pfosten stabilisierte sich zusehends und hätte nicht sein Gegenüber Thomas Gebauer in dieser Phase ebenso spektakulär agiert, wäre für die Gelb-Blauen mehr als nur das 13:13 zur Pause möglich gewesen.

Simon Hafner brachte die Bobinger nach Wiederanpfiff beim 13:14 letztmals in Führung, dann lief die Partie eigentlich nur noch in eine Richtung. Ein 6:0-Lauf sorgte bis zum 19:14 für fast schon klare Verhältnisse, und die Schwabmünchner zeigten jetzt, was sie in die in dieser Saison so stark gemacht hat. Sehr erfreulich war auch wieder einmal der Auftritt der jungen Garde mit Noah Kell, Lukas Mayer, Janosch Weiher und Daniel Labermeier, die für die kommende Landesliga-Saison viel Hoffnung machen. Das ebenfalls mit vielen jungen Spielern bestückte Bobinger Team von Trainer Milos Brcanski ließ sich zwar absolut nicht hängen, den Faden, der irgendwo im Kabinengang verloren gegangen sein musste, fanden sie allerdings nie mehr wieder.

So ging dieser vorerst letzte Derbyklassiker mit 32:22 an den TSV Schwabmünchen, der sich am kommenden Samstagabend mit einem weiteren Derby beim BHC Königsbrunn aus dem schwäbischen Oberhaus in Richtung Landesliga verabschiedet. Der TSV Bobingen beendet die Saison in eigener Halle zur gleichen Zeit gegen den Kissinger SC.

TSV Schwabmünchen: Zull, Hübenthal; Kreutz (3), Mayer (3), Reinsch (2), Bürgle (6), Müller (1/1), Wölke (2), Labermeier (1), Weiher (3), Hänsel (4), Kell (5/2), Reichenberger (2), Boppel;

TSV Bobingen: Gebauer, Lenz; S. Lenz (1), Vogt (2), Naumann, Deininger (3), Stadlmair, Hafner (5), Müller, Pillmayr (7/3), Zedelmaier (1), Wagner (1), Kraus, Winkler (2);