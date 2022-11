Schwabmünchen schwimmt weiter auf der Erfolgswelle

Es ist ein perfekter Heimspielabend: Sowohl die Handballfrauen als auch die Männer des TSV Schwabmünchen gewinnen ihre Spiele.

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen auch nach diesem Wochenende die Handballer des TSV Schwabmünchen. An einem hervorragend besuchten und sehr stimmungsvollen Heimspielabend in der Hans-Nebauer-Sporthalle bezwangen die Männer den TSV Göggingen souverän mit 33:24. Extrem spannend machten es danach wieder einmal die Bayernligafrauen, die nach dem 27:26 über den SV München-Laim ebenso wie die Männer die Tabellenspitze behaupten.

Ohne Topspieler Matthias Gerlich, aber dafür mit den an diesem Abend auflaufenden Routiniers Peter Bürgle und Tobias Daschner fanden die Gelb-Blauen zunächst etwas schwer ins Spiel gegen die Gögginger Mannschaft. Der langjährige Schwabmünchner Christoph Zanker auf der Trainerbank der Augsburger hatte sein Team gut eingestellt, und bis zum 2:4 (10.) war vor allem im Angriffsspiel der Hausherren noch viel Sand im Getriebe. Dann brachte der wieder einmal umsichtig das Spiel steuernde und mit vielen tollen Anspielen glänzende Leo Reichenberger seine Mannschaft in die Spur. Beim 8:5 (17.) hatte sich das Blatt recht schnell gewendet, und mit der Halbzeitsirene war es der wieder einmal sehr starke A-Jugendliche Linksaußen Noah Kell, der mit einem seiner am Ende sieben Treffer ein beruhigendes 16:11 auf die Anzeigetafel brachte.

Nach Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichtergespanns aus Günzburg bauten die jetzt immer dominanter auftretenden Gelb-Blauen den Vorsprung bis zum 25:14 (44.) aus. Eine ganz starke Vorstellung als Kreisläufer und im Innenblock der 6:0-Abwehr zeigte jetzt der inzwischen 44-jährige Tobias Daschner, der sich am Ende noch viermal in die Torschützenliste eintragen konnte. Vor den beiden letzten Vorrundenspielen mit den Derbys in Bobingen und gegen Königsbrunn scheinen die weiter verlustpunktfreien Schwabmünchner auf einem sehr guten Weg zu sein und wollen das Rennen um Meisterschaft und Landesligaaufstieg in dieser Saison gerne einmal von der Spitze weg gestalten.

TSV Schwabmünchen: Hübenthal, Zull; Daschner (4), Reinsch, Bürgle (2), Müller (3/2), Weiher (4), Wiedmer (2), Schmid (3), Hänsel (5), Kell (7), Reichenberger (3), Boppel, Mayer.

Frauen liefern erneut Krimi mit Happy End

Wieder einmal nichts für schwache Nerven war die Auftritte der ersten Frauensieben, die mit einem 27:26 über den SV München-Laim die Tabellenführung in der Bayernliga Süd verteidigte und die Qualifikation für die gesamtbayerische Meisterrunde beinahe in der Tasche hat. Gerade einmal 129 Sekunden waren gespielt, als die Gelb-Blauen aus einer sehr offensiven Abwehrvariante heraus über schnelle Gegenzüge auf 3:0 stellten. Bis zum 6:2 (11.) schien auch gestützt auf eine gute Caro Globisch im Tor einiges auf einen ruhigeren Abend hinzudeuten, bevor die Partie dann aber doch eine Wendung nahm. Bei eigenem Ballbesitz zeigten sich Schwabmünchnerinnen jetzt oft unentschlossen und fehlerhaft, und auch in der Defensive taten sich immer mehr Räume für die jetzt stark spielenden Münchnerinnen auf. Beim 10:10 ging es quasi von vorne los, und bis zur Pause sahen sich die spürbar verunsicherten Gastgeberinnen sogar mit 13:15 im Hintertreffen.

Die zweiten 30 Minuten wurden dann von großer Leidenschaft, vielen Einzelaktionen und einem fantastisch mitgehenden Schwabmünchner Publikum gekennzeichnet. Die am Ende zehnmal erfolgreiche Luisa Merkle fand im 1:1 immer wieder entscheidende Lücken, während sich an diesem Abend die über Öykü Keskin und Lea Lammich gut eingesetzten Kreisläuferinnen Lisa Hinkofer und Lara Girstenbrei mehrfach in die Torschützenliste eintragen konnten. Ein 26:23 vier Minuten vor Spielende war wieder einmal nicht genug, um entspannter ins Ziel zu steuern, und so mussten die Gelb-Blauen nach dem Anschlusstreffer zum 27:26 noch 20 Sekunden bei eigenem Ballbesitz überstehen. Es war handballerisch wahrlich kein Leckerbissen, die junge Mannschaft war auch in diesem Spiel wieder erfolgreich..

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther; Hinkofer (4), Spatschek, Birnkammer, Keskin (5/1), Lammich (4), Michael, Merkle (10), Franz (1), Rheindt, Würdinger (1), Girstenbrei (2).