TSV Schwabmünchen: Handballerinnen wollen Tabellenführung verteidigen

Bei den Handballern des TSV Schwabmünchen steht der nächste Heimspieltag an. Die Frauen empfangen Haunstetten, die Männer Herrsching.

Ein weiterer großer Heimspieltag steht den Handballern des TSV Schwabmünchen am Samstag ins Haus. Wie auch in der Vorwoche beginnen die Bayernligadamen von Stephan Volmering. Um 18 Uhr empfangen sie den aktuellen Tabellenletzten TSV Haunstetten II zum Rückspiel der Vorrunde.

Nach ihrem Kantersieg in der Vorwoche gegen Vaterstetten eroberten die Schwabmünchnerinnen eindrucksvoll die Tabellenführung der Bayernliga Süd. Aufgrund des besseren Torverhältnisses zogen sie trotz Punktgleichheit an den „Forst Ladies“ aus Ebersberg vorbei. Der Saisonauftakt in Haunstetten verlief sehr defensiv und vergleichsweise torarm. Mit dem Blick auf das Torverhältnis wollen Volmerings Damen von Beginn an defensiv und temporeich starten, um die positive Torbilanz weiter auszubauen und die Tabellenführung zu verteidigen. Volmering feilte im Training erneut am schnellen Umschalt- und Tempospiel seiner Damen und hält die Fitness seiner Damen damit hoch. Die Vorzeichen für einen erneuten Erfolg am Samstagabend stehen sehr gut, nicht zuletzt, weil ihm sein kompletter Kader zur Verfügung steht. Er kann für das Heimspiel aus dem Vollen schöpfen.

Handballer des TSV Schwabmünchen vor schwerer Aufgabe

Einen Topfavoriten der Landesliga Süd begrüßen die Herren des TSV Schwabmünchen in eigener Halle. Mit dem TSV Herrsching kommt der aktuelle Tabellendritte an die Singold. Die Gästemannschaft von Trainer Ben Schulze musste sich bisher nur dem Tabellenführer SV Anzing geschlagen geben. Alle anderen Partien wurden souverän gewonnen. Ausschlaggebend dafür ist vor allem die starke Defensive der Gäste vom Ammersee. Mit 128 Gegentoren in fünf Partien stellen sie derzeitig die beste Abwehr der Liga.

Ganz anders ist die Situation bei den Schwabmünchner Herren um Trainer Christian Boppel, die zuletzt dreimal in Folge als Verlierer vom Parkett gehen mussten. Boppel konnte bei allen drei Niederlagen seiner Mannschaft nahezu das gleiche Muster erkennen und setzte daher im Training einige Schwerpunkte. Für den sportlichen Leiter Malte Knoke ist klar: „Wir müssen uns in der Abwehr anders präsentieren und mehr körperliche Präsenz sowie Einsatzbereitschaft zeigen, sonst hast du in der Liga keine Chance.“ Bitter für Schwabmünchen ist die Verletzung von dem gerade erst zurückgekehrten Spielmacher Leo Reichenberger aus dem Spiel gegen Niederraunau. Hinter seinem Einsatz stehen deshalb noch Fragezeichen. Ansonsten kann Boppel auf alle Spieler zurückgreifen und hat damit die Qual der Wahl, mit welchem Kader er in das Heimspiel geht. Anpfiff ist nach den Damen um 20 Uhr.

Das siebte Spiel in der siebten Spielwoche steht für die zweite Damenmannschaft des TSV Schwabmünchen an. In der Vorwoche spielten die Damen von Daniela Englberger und Uli Matthesius bereits das erste Rückrundenspiel. Diesen Samstag geht es beim TSV Wertingen mit der Vorrunde weiter. Die Gastgeber aus Wertingen haben bisher alle fünf gespielte Begegnungen verloren und stehen derzeit mit null Punkten am Tabellenende. Schwabmünchen belegt mit vier von vierzehn möglichen Punkten den achten Tabellenrang. Für beide Teams sind daher die zwei ausstehenden Punkte am Samstag enorm wichtig und es wird ein hart umkämpftes Spiel erwartet.