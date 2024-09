Handys in Schulen: erlaubt, geduldet oder verboten?

Günter Manhardt vom Diedorfer Schmuttertal Gymnasium ist überzeugt: „Der digitale Wandel hat das Lernen, Leben und Arbeiten verändert“. An seiner Schule sind Handys deshalb im Unterricht nicht erlaubt, in den Pausen aber schon. Zum Schuljahresbeginn hat die Debatte um die richtige und sinnvolle Nutzung der Geräte wieder an Fahrt aufgenommen. In den vergangenen Monaten haben Länder wie die Niederlande oder Italien die Nutzung von Smartphones in Schulen ganz verboten, auch neue pädagogische Einschätzungen und Studien sagen, dass weniger manchmal mehr ist. Doch sieht so die Realität im Augsburger Land aus?

