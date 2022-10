Die Langerringer loben die Lebensqualität in ihrem Ort

Der Personennahverkehr, die Gastronomie und der Einzelhandel schneiden in unserer Umfrage besonders schlecht ab. Gelobt wird die Sauberkeit und die Lebensqualität.

Die Langerringer Bürgerinnen und Bürger haben ihre Gemeinde im Heimat-Check beurteilt. 70 Personen haben mitgemacht und Fragen zu 14 Kategorie beantwortet. Insgesamt schneidet das 4040-Einwohner-Dorf durchschnittlich ab und erreicht 5,7 von 10 Punkten. Zum Vergleich: Die beste Gemeinde im Landkreis war Horgau mit 7,2, die schlechteste Mickhausen mit 4,2. Die Nachbargemeinde Hiltenfingen erreichte nur 5,2 Punkte, Untermeitingen dagegen satte 6,8. Aber einige Menschen scheinen sehr glücklich in Langerringen zu sein: "Dankbarkeit, dass wir so ein lebenswertes Dorf haben", schreibt ein Teilnehmer der Umfrage im Freitextfeld.

Besonders zufrieden sind die Menschen in Langerringen mit der Sauberkeit im Ort. Sie erhielt in allen Kategorien die höchste Punktezahl - Note 8,26. Dicht gefolgt von der Lebensqualität, die in der Gemeinde ganz offenbar auch stimmt. Hier gab es 8,0 Punkte. Das Vereinsleben (7,8) und die Gesundheitsversorgung (6,8) schnitten auch noch relativ gut ab. Dass die Leute mit der Gesundheitsversorgung in einem kleinen Ort recht zufrieden sind, kommt beim Heimat-Check eher selten vor.

In Langerringen könnte das mit der Eröffnung des neuen Gesundheitshauses auf dem ehemaligen Schorer-Areal zusammen hängen, in das vor weniger als einem Jahr die ersten Mieter eingezogen sind. Rund 6,5 Millionen Euro sind in den Neubau geflossen. Der Schorer-Hof, wie das Ensemble heißt, beheimatet unter anderem eine Apotheke, eine Arztpraxis, eine Seniorenberatungsstelle und eine Tagespflege.

Schlechte Anbindung an den Nahverkehr

Im Heimat-Check machten die Langerringer aber auch deutlich, wo der Schuh drückt: Der öffentliche Personennahverkehr schnitt unterirdisch ab, nur 3,3 Punkte vergaben die Befragten in dieser Kategorie. Dem Unmut über die schlechte Anbindung machen die Teilnehmenden auch in den freien Kommentaren Luft: "Eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist unbedingt erforderlich".

An der Online-Umfrage zum Heimat-Check der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen beteiligten sich 25.179 Menschen im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung – eine enorme Resonanz.

Aus Langerringen machten 70 Teilnehmer mit. Auf einer Skala von 1 bis 10 Punkten konnten jeweils Bewertungen in 14 Themenbereichen vergeben werden.

Ein anderer schreibt: "Auf dem Land ist die ÖPNV-Anbindung auf einem schlechten Stand. Zu den Uhrzeiten, wo ich einen Bus benötige, fährt nichts. Ohne Auto keine Möglichkeit zur Arbeit oder zum großen Einkauf zu kommen." Ein weiterer Befragter stellt fest: "Der öffentliche Nahverkehr für Schichtarbeitende Richtung Buchloe ist katastrophal."

Der Traum vom Dorfladen für Langerringen platzte Ende Juni

Einkaufen ist in Langerringen ebenfalls ein Thema, das Kritik erntet. Der Einzelhandel schnitt mit 4,2 Punkten schlecht ab. Zwar gibt es am Ortseingang von Schwabmünchen kommend einen Discounter sowie Bäcker und Metzger im Ort, aber eine zentrale Einkaufsmöglichkeit in der Dorfmitte fehlt. Der Versuch, einen Dorfladen zu eröffnen, scheiterte im Frühsommer, obwohl die Pläne und Vorbereitungen schon weit gediehen waren. Möglicherweise stimmte das die Bürger missmutig bei der Umfrage.

Ende Juni verkündete Bürgermeister Marcus Knoll das Ende für den Dorfladen, der noch gar nicht eröffnet hatte. Foto: Carmen Janzen

"Wichtig wären im Ort Lebensmittelgeschäfte, die auch Gemüse und Obst und Grundnahrungsmittel anbieten!" und "Es ist sehr schade, dass der Dorfladen doch nicht eröffnet wird", lauteten die Anmerkungen zu diesem Thema im Kommentarfeld.

Die Gastronomie schnitt ebenfalls schlecht ab mit nur 3,5 Punkten. Das könnte an der überschaubaren Anzahl an Gasthäusern im Kernort liegen. Neben dem Deutschen Haus und dem Wirtshäusl gibt es dort nichts. Die Untere Mühle und der Untere Wirt befinden sich abseits im Ortsteil Schwabmühlhausen.

Themen, die in Langerringen noch Luft nach oben bieten, waren beim Heimat-Check "Klima und Digitalisierung" mit 4,6 Punkten und "Angebote für Kinder und Jugendliche" mit 4,9 Punkten.

Repräsentativ ist der Heimat-Check zwar nicht, er gibt jedoch ein recht zuverlässiges Stimmungsbild ab. In Langerringen und den Ortsteilen wurden insgesamt 70 Menschen befragt. Das ist für die etwa 4000 Einwohnergemeinde ein guter Wert. Im Verbreitungsgebiet der Schwabmünchner Allgemeinen und des Augsburger Landboten machten fast 4500 Menschen mit. Von den Befragten in Langerringen waren die meisten zwischen 32 und 64 Jahre alt und verheiratet.