Buntes Programm beim Hiltenfinger Herbstfest

Viele Gäste kamen jüngst zum Herbstfest des Musikvereins Hiltenfingen in der Mehrzweckhalle. Für gute Laune sorgte die Musikkapelle Gennach, die den Tag mit Blasmusik und ihrem stimmungsvollen Programm begleitete. Beim Mittagessen sowie dem anschließenden Kaffee und Kuchen wurde geredet und gelacht, während die kleinen Gäste sich beim Ponyreiten, Bobycar-Rennen am Maltisch und beim gemeinsamen Luftballonstart amüsierten. Nach dem gelungenen Herbstfest gibt der Musikverein einen Ausblick auf die nächsten Termine: Der Adventsmarkt findet am 8. Dezember statt. Am 22. Dezember steht ein Kirchenkonzert mit den örtlichen Chören auf dem Programm. Text/Bild: Philipp Raffler

