Dieter Amann ist wieder Feuerwehrkommandant in Hiltenfingen

Plus Nach dem Rücktritt von Bernhard Maier übernimmt der langjährige Vorgänger wieder das Ruder und hat nun zwei Stellvertreter.

Vor der 150. Generalversammlung hatte Bürgermeister Robert Irmler eine Aktiven-Versammlung der Hiltenfinger Feuerwehr angesetzt. Der Grund war die Neuwahl eines Kommandanten. Diese wurde notwendig, weil der bisherige Kommandant Bernhard Maier im Oktober den Bürgermeister als Dienstherrn um seine vorzeitige Entlassung ersuchte. Eigentlich wäre seine im Jahr 2018 begonnene Amtszeit noch bis zum Jahr 2024 gegangen. Nun musste innerhalb von drei Monaten ein verantwortlicher erster Kommandant gewählt werden. Zur Wahl stellte sich der 48-jährige Dieter Amann, der schon vor Maier 18 Jahre lang die aktive Einsatzwehr führte. „Es ist zwar ungewöhnlich, nach 18 Jahren aufzuhören, um dann nach fünf Jahren wieder anzufangen. Aber nach etwas Abstand bin ich wieder für diese Aufgabe motiviert“, sagte Amann.